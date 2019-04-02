Кинопремьеры недели: "Алита" и "Круты 1918"

Исторический экшн украинского производства “Круты 1918”, драматический триллер “Холодная месть”, испано-французский триллер “Лабиринты прошлого” с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях, детский анимационный фильм “Лего. Фильм 2”, драматический детектив “Интервью с Богом”, фантастический боевик Роберта Родригеза и продюсера Джеймса Кэмерона “Алита: Боевой ангел”.
Круты 1918
Круты 1918 / фото: KINOafisha.ua
Жанр: исторический экшн
Режиссер: Алексей Шапарев
Актеры: Александр Пискунов, Алексей Тритенко, Богдан Юсипчук, Дмитрий Ступка, Наталия Васько, Остап Ступка
Лента основана на реальных событиях 1918 года, которые произошли зимой на ж/д станции Круты. Двое братьев Андрей и Олекса Савицкие влюблены в одну и ту же девушку - Софию. В это время повсюду находятся “красные” агенты, большевики приближаются к Киеву.
Правительство УНР бросает на борьбу все свои силы: не только боеспособные части армии, в том числе юнкеров и студентов. Четырем сотням молодых людей, среди которых оказываются братья Савицкие, предстоит противостоять четырехтысячному до зубов вооруженному войску. Что из этого вышло, известно из истории.
Снегоуборщик/Холодная месть
Снегоуборщик/Холодная месть / фото: youtube.com
Жанр: драматический триллер
Режиссер: Ганс Петтер Моланд
Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Уильям Форсайт
Нельс Коксман – совершенно обычный американский мужчина, который живет в небольшом городке на севере страны. Здесь все друг друга знают и уважают, а Коксмана тем более, ведь он - снегоуборщик. Совсем недавно Коксман стал Человеком года и городок гордится своим героем.
Но городок хоть и мал, зато известен своей криминогенностью, здесь процветает наркоторговля. Сын снегоуборщика погибает, ввязавшись в плохую компанию. Убитый горем отец решает очистить город от бандитов, пока не погиб еще чей-то ребенок. Вот только методы Кокман выбрал далеко не мирные: он втихую подбирается к главарю банды Викингу, убирая с пути бандитов один за другим.
Лабиринты прошлого
Лабиринты прошлого / фото: youtube.com
Жанр: триллер
Режиссер: Асгар Фархади
Актеры: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус
Лаура с мужем и детьми приезжает из Буэнос-Айреса, где сейчас живет, в родной городок в окрестностях Мадрида. Семейство планирует погулять на свадьбе сестры Лауры. В ночь перед свадьбой, дочь героини Ирен таинственным образом исчезает.
Вскоре, родственники узнают, что за девушку просят выкуп. Помочь найти девушку вызывается Пако, бывший возлюбленный Лауры. Только он может помочь, ведь в полицию обращаться нельзя. Печальные события оживят в памяти героев прошлое и вместе они обязаны предотвратить непоправное.
Фильм открывал 71 Каннский кинофестиваль в 2018 году, вызвал неоднозначное мнение у кинокритиков.
Мультфильм является продолжением “Лего. Фильм”. Героям предстоит снова собраться вместе, через пять лет. Теперь над Бриксбургом нависла угроза в виде инопланетян LEGO DUPLO. Они разрушают местность быстрее, чем жителям города удается ее перестроить.
Спустя некоторое время, к ним на планету прилетает корабль из Подруженской Системы и забирает друзей Эммета - Люси, Бетмена. Эммет отправляется на их спасение в загадочную музыкальную Галактику, где знакомится с Рексом Бронежилетом. Вместе они должны освободить друзей.
О чем бы Вы спросили, если бы вам предоставился шанс поговорить с Богом? Молодой журналист Пол Ашер получил согласие на интервью с человеком, называющим себя именно Богом. Этот разговор очень важен для Ашера, ведь парень находится в глубоком психологическом кризисе.
Еще недавно Ашер вернулся из Афганистана, развелся с женой и еле справляется с грузом воспоминаний, его мучают кошмары, он уже ни во что не верит. На интервью у журналиста будет всего 3 дня, по истечении которых он должен осознать, кем же на самом деле является Бог.
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел / фото: youtube.com
Жанр: фантастический боевик
Режиссер: Роберт Родригез
Актеры: Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али
В XXVI веке на Земле произошла Великая война Через 300 лет после этих событий, доктору Идо удается найти останки девушки-киборга.
Идо чинит робота, но она ничего не помнит, но навыки идеального солдата у нее сохранились в полной мере. На протяжении всего фильма Алите придется шаг за шагом вспоминать свое прошлое, чтобы использовать его для будущего.
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