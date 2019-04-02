Кинопремьеры недели: "Алита" и "Круты 1918"

Исторический экшн украинского производства “Круты 1918”, драматический триллер “Холодная месть”, испано-французский триллер “Лабиринты прошлого” с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях, детский анимационный фильм “Лего. Фильм 2”, драматический детектив “Интервью с Богом”, фантастический боевик Роберта Родригеза и продюсера Джеймса Кэмерона “Алита: Боевой ангел”.

Круты 1918

Круты 1918 / фото: KINOafisha.ua

Жанр: исторический экшн

Режиссер: Алексей Шапарев

Актеры: Александр Пискунов, Алексей Тритенко, Богдан Юсипчук, Дмитрий Ступка, Наталия Васько, Остап Ступка

Лента основана на реальных событиях 1918 года, которые произошли зимой на ж/д станции Круты. Двое братьев Андрей и Олекса Савицкие влюблены в одну и ту же девушку - Софию. В это время повсюду находятся “красные” агенты, большевики приближаются к Киеву.

Правительство УНР бросает на борьбу все свои силы: не только боеспособные части армии, в том числе юнкеров и студентов. Четырем сотням молодых людей, среди которых оказываются братья Савицкие, предстоит противостоять четырехтысячному до зубов вооруженному войску. Что из этого вышло, известно из истории.

Снегоуборщик/Холодная месть

Снегоуборщик/Холодная месть / фото: youtube.com

Жанр: драматический триллер

Режиссер: Ганс Петтер Моланд

Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Уильям Форсайт

Нельс Коксман – совершенно обычный американский мужчина, который живет в небольшом городке на севере страны. Здесь все друг друга знают и уважают, а Коксмана тем более, ведь он - снегоуборщик. Совсем недавно Коксман стал Человеком года и городок гордится своим героем.

Но городок хоть и мал, зато известен своей криминогенностью, здесь процветает наркоторговля. Сын снегоуборщика погибает, ввязавшись в плохую компанию. Убитый горем отец решает очистить город от бандитов, пока не погиб еще чей-то ребенок. Вот только методы Кокман выбрал далеко не мирные: он втихую подбирается к главарю банды Викингу, убирая с пути бандитов один за другим.

Лабиринты прошлого

Лабиринты прошлого / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Асгар Фархади

Актеры: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус

Лаура с мужем и детьми приезжает из Буэнос-Айреса, где сейчас живет, в родной городок в окрестностях Мадрида. Семейство планирует погулять на свадьбе сестры Лауры. В ночь перед свадьбой, дочь героини Ирен таинственным образом исчезает.

Вскоре, родственники узнают, что за девушку просят выкуп. Помочь найти девушку вызывается Пако, бывший возлюбленный Лауры. Только он может помочь, ведь в полицию обращаться нельзя. Печальные события оживят в памяти героев прошлое и вместе они обязаны предотвратить непоправное.

Фильм открывал 71 Каннский кинофестиваль в 2018 году, вызвал неоднозначное мнение у кинокритиков.

Лего. Фильм 2

Лего. Фильм 2 / фото: youtube.com

Жанр: детский анимационный

Режиссер: Майкл Митчелл, Триша Гам

Актеры: Крис Пратт, Элисон Бри, Ченнинг Татум, Джонна Хилл, Элизабет Бенкс

Мультфильм является продолжением “Лего. Фильм”. Героям предстоит снова собраться вместе, через пять лет. Теперь над Бриксбургом нависла угроза в виде инопланетян LEGO DUPLO. Они разрушают местность быстрее, чем жителям города удается ее перестроить.

Спустя некоторое время, к ним на планету прилетает корабль из Подруженской Системы и забирает друзей Эммета - Люси, Бетмена. Эммет отправляется на их спасение в загадочную музыкальную Галактику, где знакомится с Рексом Бронежилетом. Вместе они должны освободить друзей.

Интервью с Богом

Интервью с Богом / фото: youtube.com

Жанр: драматический детектив

Режиссер: Перри Ленг

Актеры: Брентон Туэйтес, Девид Стретейрн, Яэль Гробглас, Хилл Харпер

О чем бы Вы спросили, если бы вам предоставился шанс поговорить с Богом? Молодой журналист Пол Ашер получил согласие на интервью с человеком, называющим себя именно Богом. Этот разговор очень важен для Ашера, ведь парень находится в глубоком психологическом кризисе.

Еще недавно Ашер вернулся из Афганистана, развелся с женой и еле справляется с грузом воспоминаний, его мучают кошмары, он уже ни во что не верит. На интервью у журналиста будет всего 3 дня, по истечении которых он должен осознать, кем же на самом деле является Бог.

Алита: Боевой ангел

Алита: Боевой ангел / фото: youtube.com

Жанр: фантастический боевик

Режиссер: Роберт Родригез

Актеры: Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али

В XXVI веке на Земле произошла Великая война Через 300 лет после этих событий, доктору Идо удается найти останки девушки-киборга.

Идо чинит робота, но она ничего не помнит, но навыки идеального солдата у нее сохранились в полной мере. На протяжении всего фильма Алите придется шаг за шагом вспоминать свое прошлое, чтобы использовать его для будущего.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net