В Харькове на свалке нашли зараженных чумой свиней

На территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней с вирусом африканской чумы. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В результате, трупы свиней были сожжены, а на месте сжигания проведена дезинфекция.

Ведомство также усилило меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках и организовало переучет имеющегося свинопоголовья в хозяйствах независимо от форм собственности.

Как сообщалось, Дания строит ограждение вдоль границы с Германией. Забор призван сохранить страну от распространения африканской чумы свиней. Длина забора по окончанию строительства достигнет 70 км.

Напомним, в Польше назвали сроки строительства забора на границе с Украиной. Он нужен, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов.

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Источник: korrespondent.net