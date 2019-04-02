Еще три страны ЕС признали Гуайдо главой Венесуэлы

Германия, Дания и Нидерланды признали главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны вслед за Францией, Великобританией, Испанией и Австрией.

"Что касается Гуайдо, до вчерашнего дня не было объявлено президентских выборов. Поэтому теперь Гуайдо - тот человек, от которого мы ожидаем, что он как можно скорее инициирует процесс выборов", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов Стефа Блока, отведенные для созыва демократических выборов восемь дней закончились.

Аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Как сообщалось, Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент, но отказался от президентских выборов.

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Источник: korrespondent.net