За год число алиментщиков снизилось на 12%

В Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей выплатили свой долг по алиментам. Это составляет 12% от общего количества. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Отмечается, что в первые месяцы количество должников уменьшалась быстро. Ежемесячно свои долги гасило более пяти тысяч человек. Затем скорость несколько снизилась, однако динамика все равно остается положительной - ежемесячно количество должников по алиментам становится меньше.

"Было введено четыре ограничения: выезд за границу, право на управление, охоту и на оружие. Самый эффективный, на мой взгляд, запрет выезда за границу. Даже если работа должника была связана с командировками за границу - это не является льготой, и ограничения будут применены. По моим наблюдениям эффективность этого закона к должникам в процентном отношении составляет не более 10-15%", - комментирует адвокат Олег Простибоженко.

В то же время адвокат отметил и слабые места реформы: не всем должникам запретили выезд за границу, не все должники действительно виновны, так как некоторые из них не знают о своем долге, санкции не распространяются на родителей, у которых нет денег.

Напомним, год назад вступил в силу закон, об усилении ответственности за неуплату алиментов. Его санкции предусамтривают, в частности, запрет покидать страну и водить автомобиль.

В январе текущего года сообщалось, что выплаты по алиментам выросли вдвое за год.

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Источник: korrespondent.net