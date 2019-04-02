В столице Сомали взорвали авто: 10 погибших

Возле одного из торговых центров Могадишо в понедельник, 4 февраля, взорвался автомобиль со взрывчаткой, по меньшей мере 11 человек погибли, сообщает Reuters.
От взрыва также сгорели четыре автомобиля и был разрушен ресторан. Ранения получили не менее десятка человек.
Полиция подозревает в теракте наиболее активную в этом плане группировку джихадистов Аш-Шабаб.
Напомним, в декабре в Могадишо также были взорваны два автомобиля. Погибли по меньшей мере 17 человек.
А в ноябре в результате нескольких взрывов возле отеля в Могадишо погибли 30 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.
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Источник: korrespondent.net
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