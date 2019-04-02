Теперь официально. Как Епифаний получил престол

Интронизация – это торжественное возведение на престол вновь избранного главы православной церкви.

Томос об автокефалии Православная церковь Украины получила еще в начале января, спустя месяц официальный титул присвоен и ее предстоятелю Епифанию.

На торжественную интронизацию митрополита Киевского собралось руководство страны и представители политической элиты. Сам Епифаний рассказал о своих дальнейших планах по развитию церкви и вызовов, с которыми ей предстоит столкнуться.

Торжественная церемония

Участие в интронизации приняли представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти, в частности президент Украины Петр Порошенко с супругой, и верующие.

Также на интронизации присутствовали политики, кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Андрей Садовой.

Ключевым моментом процедуры стало посажение митрополита Епифания на престол с возгласом Аксиос (достоин, достоин). Это поочередно сделали митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП).

Церемония интронизации Епифания прошла в его день рождения - 3 февраля ему исполнилось 40 лет.

“Была избрана дата для того, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а объединять уже и день интронизации, и день рождения. Поскольку в православной традиции священнослужители не отмечают так помпезно или торжественно свой день рождения, а в большей степени мы обращаем внимание на день своего небесного покровителя, на день ангела", - объяснил выбор даты предстоятель Православной церкви Украины.

Епифаний призвал православных иерархов, духовенство, монашество и мирян к церковному единству в рамках Православной церкви Украины.

"Мы хотим, чтобы те православные, кто в Украине и по разным причинам не входит в поместной автокефальной УПЦ вошли в нее. Призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери Поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - заявил митрополит.

Также Епифаний отметил, что верит в предоставление со временем ПЦУ статуса патриархата.

Он также поблагодарил "всех, кто приложил усилия, чтобы сегодняшний день автокефалии ПЦУ приблизился".

Когда признают все?

Епифаний ожидает, что другие церкви примут коллегиальные решения о признании автокефалии ПЦУ в течение нескольких месяцев.

"Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев. Потому что, например, Элладская церковь (в Греции) и Кипрская имеют на февраль запланированы заседания архиерейских соборов. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения", - отметил Епифаний.

Митрополит пояснил, что в случае некоторых церквей этот процесс может быть более длительным из-за особенностей процедуры.

Но, подчеркнул он, признание ПЦУ является "вопросом времени".

"Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Ибо каждая церковь - это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Поэтому они самостоятельно решают коллегиально или синодально, или на архиерейском соборе принимают соответствующие решения. Поэтому предсказать сложно. Я не хотел бы здесь прогнозировать или ставить определенные хронологические рамки, нас признают", - добавил Епифаний.

Проблемы с переходами

В понедельник, 4 февраля, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ПЦУ перешли уже около 204 приходов УПЦ Московского патриархата.

Однако, эти переходы все чаще сопровождаются конфликтами.

УПЦ МП заявляет об избиении неизвестными мужчинами и полицией священника Свято-Преображенского храма селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.

У храма произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и представителями религиозной общины УПЦ МП.

В УПЦ МП заявляют, что полиция стала на сторону сторонников ПЦУ.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали ушибы всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал председатель религиозной общины, который якобы больше всего пострадал в схватке.

В тоже время, в полиции утверждают, что выполняли свои обязанности по охране порядка в соответствии с законодательством.

"Правоохранители разделили две стороны - во избежание конфликта и общественного протистоянння. Отдельные граждане одной из религиозных конфессий, при поддержке привезенных не местных соратников, начали конфликтовать с представителями правоохранительных органов, пытаясь войти в культовое сооружение, несмотря на предварительные договоренности между двумя межконфессиональными общинами. В результате - произошел конфликт", - объясняет Тракало.

Он подчеркивает, что применения силы со стороны полиции не было.

"Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивали 25 сотрудников полиции. Они принимали меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение конфликтной ситуации. Один из священников обратился к медикам с жалобами на боли в голове, ему оказали медпомощь. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", - рассказал Тракало.

Отдельно спикер Нацполиции отметил отсутствие на месте инцидента подразделений специального назначения.

Также произошел конфликт в Ивано-Франковской области, где Богородчанская религиозная община храма Святых Апостолов Петра и Павла перешла к Православной церкви в Украине без священника.

В то же время пресс-служба УПЦ МП отрицает переход общины к ПЦУ.

В УПЦ МП утверждают, что 206 членов религиозной общины со священником проголосовали за сохранение подчинения московскому патриархату во главе с Онуфрием.

Источник: korrespondent.net