Возмущены состоянием дорог водители собрались на митинг в Ужгороде возле Закарпатской ОГА, сообщает участник акции Юрий Бундев на своей странице в Facebook.
Водителей интересует, почему в области такой плохое состояние дорог и когда эту проблему будут решать. Они также требуют чтобы к ним вышел руководитель Закарпатского облавтодора.
Протестующие также принесли с собой автомобильные шины.
Cмотрите фотогалерею: Водители Закарпатья вышли на митинг из-за дорог
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Источник: korrespondent.net
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