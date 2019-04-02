Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 16:21
+1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

Водители Закарпатья вышли на митинг из-за дорог

Возмущены состоянием дорог водители собрались на митинг в Ужгороде возле Закарпатской ОГА, сообщает участник акции Юрий Бундев на своей странице в Facebook.

Водителей интересует, почему в области такой плохое состояние дорог и когда эту проблему будут решать. Они также требуют чтобы к ним вышел руководитель Закарпатского облавтодора.

Протестующие также принесли с собой автомобильные шины.

Cмотрите фотогалерею: Водители Закарпатья вышли на митинг из-за дорог

 
Ранее сообщалось, в Сети появилось видео дороги на Закарпатье. После поездки на трассе Тячив-Хуст в Закарпатской области машины испытывают существенные повреждения, сообщил пользователь в соцсети.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.