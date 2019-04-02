Возмущены состоянием дорог водители собрались на митинг в Ужгороде возле Закарпатской ОГА, сообщает участник акции Юрий Бундев на своей странице в Facebook.

Водителей интересует, почему в области такой плохое состояние дорог и когда эту проблему будут решать. Они также требуют чтобы к ним вышел руководитель Закарпатского облавтодора.

Протестующие также принесли с собой автомобильные шины.

Cмотрите фотогалерею: Водители Закарпатья вышли на митинг из-за дорог

Ранее сообщалось, в Сети появилось видео дороги на Закарпатье. После поездки на трассе Тячив-Хуст в Закарпатской области машины испытывают существенные повреждения, сообщил пользователь в соцсети.

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Источник: korrespondent.net