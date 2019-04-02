Российские морпехи проводят учения в Крыму

В аннексированном Криму на полигонах подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ проводят учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает российское Минобороны в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что все занятия являются плановыми и проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около тысячи военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

"Морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов", – говорится в сообщении.

Кроме того, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики – приемы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересечённой местности.

Также в ходе маршей военнослужащие учатся действиям по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, в декабре 2018 года российские военные провели учения с применением дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Учения завершились электронными пусками. Ими была поражена обнаруженная и сопровожденная воздушная цель условного противника.

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Источник: korrespondent.net