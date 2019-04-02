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04. 02. 2019

В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Житомирской области утром, в понедельник, 4 февраля, загорелся международный рейсовый автобус Гданьск-Киев. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Происшествие случилось на 185 км трассы Киев-Чоп, вблизи поселка Курное Пулинского района.

"По прибытию к месту вызова выяснилось, что в задней части автобуса горит отсек двигателя. Пассажиров в салоне не было", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели с помощью пенного генератора пожар локализовали и полностью ликвидировали в 8:25.

Огонь уничтожил моторный отсек автобуса. Погибших и травмированных нет.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

Ранее в Киеве на остановке Караваевы дачи загорелся троллейбус.

Также сообщалось, что под Николаевом перевернулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту Херсон-Одесса.

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Источник: korrespondent.net

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