В Житомирской области утром, в понедельник, 4 февраля, загорелся международный рейсовый автобус Гданьск-Киев. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Происшествие случилось на 185 км трассы Киев-Чоп, вблизи поселка Курное Пулинского района.
"По прибытию к месту вызова выяснилось, что в задней части автобуса горит отсек двигателя. Пассажиров в салоне не было", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели с помощью пенного генератора пожар локализовали и полностью ликвидировали в 8:25.
Огонь уничтожил моторный отсек автобуса. Погибших и травмированных нет.
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами
Ранее в Киеве на остановке Караваевы дачи загорелся троллейбус.
Также сообщалось, что под Николаевом перевернулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту Херсон-Одесса.
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Источник: korrespondent.net
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