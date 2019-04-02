В Харьковской области от взрыва котла погибла женщина

В Харьковской области в частном доме в селе Русская Лозовая Дергачевского района произошел взрыв котла, в результате которого погибла женщина. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Указано, что трагедия произошла 3 февраля.
"Предварительно, взрыв в домовладении произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте. Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье умышленное убийство с пометкой несчастный случай.
Ранее в Нежине Черниговской области 17-летняя девушка и 20-летний парень погибли, отравившись угарным газом в автомобиле.
Также сообщалось, что в Киеве посреди улицы обнаружили тело мужчины с простреленной головой.
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Источник: korrespondent.net
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