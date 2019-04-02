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04. 02. 2019

В ЕС исключили военное вторжение в Венесуэлу

Военное вмешательство для урегулирования кризиса в Венесуэле исключено. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил журналистам министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

"Для нас, ЕС, и для Испании в частности, военное вторжение исключено, мы ни в коем случае этого не поддержали бы", - заявил Боррель журналистам в Брюсселе, где в понедельник проходят консультации ЕС и Лиги арабских государств.

В то же время накануне Трамп не исключил введения войск в Венесуэлу.

Как сообщалось, сегодня помимо Испании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы признали Франция, Португалия, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Латвия, Литва, Финляндия и Дания.

Ранее Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент, но отказался от президентских выборов.

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Источник: korrespondent.net

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