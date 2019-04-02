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04. 02. 2019

В Альпах лавины погребли десять человек

На минувших выходных в Альпах сошли несколько лавин, в результате чего по меньшей мере 10 человек погибло. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что лавины сошли в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Больше всего жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы. Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. А в горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист.

В воскресенье тело одного лыжника спасатели обнаружили в Савойи во Франции. Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них - погиб, второй - госпитализирован. На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.

По сообщениям европейских СМИ, все погибшие занимались внетрассовым катанием - за пределами специально подготовленных маршрутов.

Как сообщалось, спасатели предупреждают об угрозе лавин в Карпатах.

В Карпатах насыпало два метра снега

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Источник: korrespondent.net

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