Старт ядерной гонки. США и Россия выходят из ДРСМД

США и Россия приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности - одно из последних соглашений в области контроля вооружений между двумя ядерными державами.

Москва говорит, что такое решение резко повышает риск ядерного конфликта, однако не считает, что можно говориь о новой холодной войне. В США, напротив, говорят, что гонка вооружений уже началась и через полгода собираются выйти из соглашения. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Америка выходит из-за российской ракеты

2 февраля Соединенные Штаты официально приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне считают, что Москва нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса Искандер.

За десять дней до анонсированного США выхода из договора Россия пошла на беспрецедентный шаг, чтобы доказать, что это соглашение разваливается не по ее вине.

Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые тактико-технические характеристики 9М729.

Показ 9М729 / РБК

Однако замгоссекретаря Андреа Томпсон заявила, что показ 9М729 - не что иное, как имитация и пропаганда. "Это было просто смешно", заявила дипломат.

По данным США, Москва не только разработала и успешно испытала ракеты типа 9M729, но и приняла их на вооружение. Главная претензия американцев к этим ядерным ракетам - дальность, которая, по их информации, превышает нижний предел в 500 километров, установленный договором.

Термоядерное оружие и робокорабли. Новые силы США

Выступая 1 февраля в Вашингтоне с объявлением о выходе из ДРСМД, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что режим контроля над вооружениями можно реанимировать.

"Мы готовы начать новые переговоры со всеми заинтересованными странами по этим сложным вопросам, а также о продлении существующих договоров. Но учтите, что Дональд Трамп готов подписывать только те соглашения, которые отвечают потребностям США и их союзников и факт соблюдения которых можно будет проверить", - сказал он.

2 февраля США уведомили Россию о приостановлении участия в договоре и начале процедуры выхода из него, говорится в заявлении Госдепа США на сайте ведомства.

Документ предусматривает выход Вашингтона из договора в течение шести месяцев. Условием для возобновления своего участия в соглашении США называют возвращение России к полному и поддающемуся проверке соблюдению его условий в течение этого срока.

Помпео подчеркивал, что Россия должна уничтожить все ракеты 9М729, их пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Суть договора

В середине 1970-х годов СССР начал размещение на своей территории ракет средней дальности SS-20, которые могли оснащаться ядерными боеголовками. В ответ Вашингтон по согласованию с НАТО с 1983 года начали развертывание ракет Pershing-2 на территории Бельгии, Британии, Италии и ФРГ.

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

Он предусматривает полную ликвидацию в течение трех лет всех ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования остались за рамками этого документа.

Договор является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.

После подписания ДРСМД в 1987 году СССР ликвидировал 1846 ракетных комплекса, США - 846 комплексов, подавляющее большинство которых находилось в Европе.

Почему ракеты средней дальности такие опасные? Они способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его. Кроме того, ракеты средней дальности мобильны, их перевозят на специальной военной технике.

ДРСМД знаменовал собой добросовестную попытку двух соперников уменьшить угрозу ядерной войны, особенно риск внезапных ударов. Рейган назвал ликвидацию целого класса вооружений осуществлением "недостижимой мечты", а Горбачев заявил, что она имеет "общечеловеческое значение".

Россия дает силовой ответ

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении в качестве зеркального ответа на подобное решение США. Он попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу не инициировать переговоры по этой теме впредь.

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - сказал он.

Лавров рассказал, как Вашингтон нарушает ДРСМД: американцы используют дроны и ракеты-мишени, схожие с запрещенными договором ракетами, а также разместили в Румынии и собираются разместить в Польше и Японии установки Mk-41, пригодные для запуска атакующих ракет средней дальности.

Пресс-служба Кремля

Российский министр также напомнил Путину обо всех нарушениях и других договоров о стратегической стабильности, допущенных США за последние десятилетия.

Шойгу, в свою очередь, предложил начать предварительную разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности и создание наземного варианта крылатой ракеты Калибр.

Путин согласился, но отметил, что Россия не должна втягиваться в "затратную" гонку вооружений и выходить за рамки бюджета.

Позже в МИД России завили, что НАТО помогает США "сломать систему контроля над вооружениями".

"В альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона, направленную на окончательный слом с огромным трудом создававшейся в течение многих лет системы контроля над вооружениями. Развал Договора о РСМД будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, о которой в альянсе якобы весьма заботятся", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Реакция прессы

Вопрос о том, начнется ли после денонсации ДРСМД новая гонка вооружений в Европе, остается ключевым для безопасности не только России и США, но и ЕС.

Европейские политики уже сделали ряд заявлений, позволяющих предположить, что возврата к ситуации времен холодной войны не будет.

"Даже если мы не сможем спасти ДРСМД, это не означает, что мы должны допустить новую гонку вооружений. Безопасность Европы не повысится, если у нас будет размещено еще больше ядерных боеголовок", - заявлял глава МИД Германии Хайко Маас.

Однако замгоссекретаря США Андреа Томпсон 29 января в интервью DW, заявила, что гонка вооружений Вашингтона и Москвы на самом деле уже началась.

"Россия уже поставила на вооружение ракетные системы... Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", - сказала она.

Единственным, кто открыто выразил готовность разместить на своей территории ракеты средней дальности, оказался президент Польши Анджей Дуда.

Что пишет на этот свет пресса?

Появятся новые ядерные вооружения

РБК, Россия

Создать сухопутный вариант Калибра для России не составит проблем, цитирует агентство мнение главреда журнала Экспорт вооружений Андрея Фролов.

Риски повторения ситуации середины прошлого столетия есть, считает эксперт. Но, по его мнению, гонка вооружений в том или ином виде идет не первый год.

"Вопрос в том, что мы под этим понимаем. По логике США то, что мы разные новые системы начали делать в рамках госпрограммы вооружения, - это тоже можно интерпретировать как гонку вооружений", - отметил Фролов.

Подготовку Россией ответных действий после выхода США из ДРСМД еще в начале декабря на встрече с военными атташе анонсировал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Детали он не уточнял, сказав лишь, что страны, разместившие на своей территории "американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России".

Новая гонка ядерных вооружений

Forbes, США

Договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, сломал хребет гонке ядерных вооружений времен холодной войны. Теперь нас ждет новая гонка вооружений. Трамп одобрил концепцию защиты американских городов, и это приведет к строительству новых ракет, которые сведут на нет цель данной концепции.

Владимир Путин уже пригрозил гонкой вооружений, если Трамп выйдет из ДРСМД. Путинские угрозы вызваны намерением Трампа возвести космическую стену.

Соединенные Штаты вполне могут состязаться в безудержной гонке вооружений и добиваться в этом деле успехов. Когда военный бюджет у тебя в десять раз больше российского и в пять раз больше китайского, гонка вооружений тебе по карману.

Однако гонки вооружений обычно добром не заканчиваются, потому что они ведут к ослаблению безопасности, причем, американской - тоже.

Страх ядерной войны

Ведомости, Россия

Отказ США, а следом и России от попыток реанимировать Договор о ракетах средней и меньшей давности возвращает мир во времена, в которых нам едва ли хотелось бы оказаться, - страха ядерной войны, реальности такой войны, перспективы гонки вооружений.

Москва одержала локальную дипломатическую победу, дождавшись, когда о выходе из ДРСМД первым заявит Вашингтон.

"Свалить вину на Россию теперь будет сложно. Но это локальная победа на фоне глобального проигрыша, которым станет отказ от попыток спасти ДРСМД в условиях, когда градус агрессии в мире только повышается и становится новой нормой", - пишет газета.

Новый виток гонки вооружений, неизбежный в случае прекращения действия международных договоров о ядерной безопасности, приведет Россию к концентрации ключевых финансовых и материальных ресурсов в оборонной сфере и крайне затруднит технологический рывок в мирных отраслях экономики.

Впрочем демонтаж системы международной безопасности позволит Кремлю в очередной раз разыграть карту "осажденной крепости", сплочения перед лицом опасности извне и, наконец, обосновать сокращение расходов на человеческий капитал тезисом "ракеты вместо масла".

Новый вид ядерной войны

National Public Radio, США

Новые виды оружия могут быть использованы в рамках такой ядерной войны, к которой Америка не готовилась уже много лет. Это будет не глобальная война, а скорее тактический ядерный конфликт, в котором оружие будет развернуто прямо на поле боя.

США и Россия сейчас испытывают некоторое воодушевление в связи с новыми боевыми функциями ядерного оружия, считают эксперты.

Идея применения ядерного оружия малой мощности в условиях конфликта овладела многими на пике холодной войны. В июле 1962 года сотни военных отрабатывали наступление в пустыне Невады. Но, прежде чем они успели начать наступление, боевая машина пехоты выпустила миниатюрную ядерную ракету под названием Davy Crockett по имитационным позициям врага.

Мощность того снаряда составляла лишь крохотную долю мощности термоядерной боеголовки, способной разрушать города. Спустя всего час американские военные и танки пересекли пылающую пустыню, чтобы объявить о своей имитированной победе.

Тогда некоторые эксперты представляли себе ядерную войну именно так: боеголовки малой мощности, применяемые наряду с неядерным оружием, чтобы одолеть или сдержать противника.

Похороны контроля над вооружением

Коммерсант, Россия

Предпринятые Россией и США шаги похоронили не только ДРСМД, но и всю систему контроля над вооружениями, сложившуюся по итогам холодной войны. Она прекращает свое существование как по причине устаревания, так и потому, что пришедшая к власти в Вашингтоне администрация не видит в ней никакой пользы.

Впрочем, пишет газета со ссылкой на мнения экспертов, новой гонки вооружений в Европе, скорее всего, удастся избежать: ее не дадут развернуть европейцы, выступающие против размещения на своей территории ядерных ракет, и конгресс США, не желающий ее финансировать.

Реальные действия будут в Азии

New York Times, США

Реальные действия, скорее всего, будут происходить в Азии. Пентагон уже разрабатывает ядерное оружие, чтобы соответствовать и противодействовать тому, что размещают там китайцы.

Для завершения этой работы потребуются годы. Пока же представители властей заявили, что США готовятся модифицировать существующие вооружения, в том числе свои крылатые ракеты Томагавк, оснащенные неядерной боевой частью, и, скорее всего, разместят их на Гуаме, где у военных имеется большая база и где их размещение не вызовет особого противодействия со стороны политических сил.

США и Россия разработают новые ракеты

Би-би-си

Военный обозреватель Российского совета по международным делам Александр Ермаков говорит, что лучше рассчитывать на более реалистичный сценарий, при котором США и Россия разработают новые ракетные комплексы, но американцы не будут разворачивать их в Европе.

"Подкрепляют это многочисленные заявления европейских чиновников о том, что развертывание в Европе комплексов не планируется", - говорит Ермаков. Правда, он оговаривается, что речь идет, скорее всего, только о ядерных комплексах.

По словам главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, мир вступает в период, когда ему придется какое-то время жить без договоров о ядерных вооружениях.

"Это серая зона, в которой будут и взаимные обвинения, взаимная критика, немного военной истерии, обязательно гонка вооружений, возможно не в таких масштабах, как во времена холодной войны, но в определенной форме будет", - цитирует издание эксперта.

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Источник: korrespondent.net