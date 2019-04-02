В Закарпатской области сошли семь лавин

В Закарпатской области за минувшие сутки произошло семь сходов лавин мокрого снега. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна – с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.

Объем самой маленькой лавины составил 150 кубометров снега, а самой большой – 1800 кубометров. По данным спасателей, ущерб не был нанесен.

В свою очередь Укргидрометцентр сообщает, что 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 31 января в Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы Н-09 вблизи села Деловое в Раховском районе. Для расчистки дороги на место происшествия была направлена ​​специальная техника.

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Источник: korrespondent.net