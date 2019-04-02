Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 18:03
+1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

В Закарпатской области сошли семь лавин

В Закарпатской области за минувшие сутки произошло семь сходов лавин мокрого снега. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна – с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.

Объем самой маленькой лавины составил 150 кубометров снега, а самой большой – 1800 кубометров. По данным спасателей, ущерб не был нанесен.

В свою очередь Укргидрометцентр сообщает, что 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 31 января в Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы Н-09 вблизи села Деловое в Раховском районе. Для расчистки дороги на место происшествия была направлена ​​специальная техника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.