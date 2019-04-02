США ответили на претензии РФ по ракетам в Европе

Вашингтон ответил на претензии России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности по ракетам-мишеням и системам ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии. Об этом говорится в статье в РБК посла США в РФ Джон Хантсман.

"Вместо того чтобы отреагировать на причины обеспокоенности США, Россия обвинила США в том, что ракеты-мишени для испытания системы ПРО, системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА нарушают условия договора. В отличие от России, Соединенные Штаты подробно ответили на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств", - написал американский посол.

При этом он сообщил, что США оставляют за собой право отозвать уведомление о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности по истечении шести месяцев, если Россия вернется к проверяемому соблюдению договора.

"В результате совершаемых Россией действий Соединенные Штаты уведомили Россию о приостановлении своих обязательств в рамках договора. США также заявили о своем выходе из ДРСМД через шесть месяцев, в соответствии с условиями соглашения. Соединенные Штаты оставляют за собой право отозвать уведомление о выходе из договора до истечения шестимесячного срока и будут готовы рассмотреть этот шаг, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению соглашения", - написал Хантсман.

Напомним, на прошлой неделе США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем. Также Москва обвинила Вашингтон в нарушении ряда солгашений по вооружениям.