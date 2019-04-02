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04. 02. 2019

В космическом центре Ирана произошел пожар, есть жертвы

В центре космических исследований Ирана произошел пожар, в результате которого погибли трое ученых. Об этом сообщило накануне Associated Press со ссылкой на министра телекоммуникаций Ирана Мухаммеда Джавада Азари Джахроми.

"Трое исследователей погибли из-за пожара в одном из зданий Центра космических исследований", – говорится в сообщении.

Известно, что космический центр Ирана находится в столице страны Тегеране. О причинах возгорания информации пока нет.

Ранее в январе Иран не смог вывести на орбиту спутник Payam. Космический аппарат не набрал достаточную скорость на третьем этапе. Теперь ирнаские ученые готовят запаск спутника Dousti.

Также сообщалось, что российский космический телескоп Радиоастрон перестал принимать команды с Земли.

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Источник: korrespondent.net

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