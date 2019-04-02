Журналисты узнали, чем в течение дня занимается Трамп

Утро президент США Дональд Трамп проводит в своей резиденции у телевизора. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает издание Axios, в распоряжении которого оказались отчеты Белого дома, раскрывающие ежедневное расписание Трампа.

Документы, опубликованные изданием, охватывают период с 7 ноября 2018 по 1 февраля 2019 года. Согласно этим данным, около 60% рабочего времени Трампа - 297 часов 15 минут за почти три месяца - приходится на неструктурированное "исполнительное время".

Согласно расписанию, Трамп начинает работу в 8 утра и заканчивает около 5 вечера. В начале дня в расписании президента выделены 2-3 часа исполнительного времени. Известно, что Трамп зачастую просыпается раньше 6 утра, и к 8 должен быть в Овальном кабинете. Однако, согласно данным шести источников, вместо этого американский президент проводит утро в своей резиденции - смотрит телевизор, читает газеты и обсуждает новости со своими советниками. Рабочий день Дональда Трампа начинается около 11 утра со встречи с главой аппарата Белого дома или брифинга разведки.

Отмечается, что "исполнительное время" в некоторые дни преобладает в расписании. Например, 18 января у Трампа был выделен час на запланированные встречи (c и.о. главы аппарата Белого дома Миком Малвани и министром финансов Стивеном Мнучином) и семь часов на "исполнительное время".

Концепцию исполнительного времени изобрел бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, поскольку Трампу не нравилось чувствовать себя взаперти стандартного графика.

"Он постоянно звонит кому-то. Он всегда что-то замышляет. Это не типичная структура работы", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Всего с 7 ноября по 1 февраля Трамп работал 502 часа 55 минут. Из них:

исполнительное время - 297 часов 15 минут;

встречи - 77 часов 5 минут;

поездки - 51 час 15 минут;

обед - 39 часов;

мероприятия - 38 часов 20 минут.

При этом в расписании указаны не все встречи, которые проводит президент США. Трамп иногда проводит встречи в исполнительное время, о которых он не хочет распространяться, опасаясь утечки информации. Его утро иногда включает звонки главам государств, встречи с адвокатами, которые не отражены в графиках.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отчет Axios.

"У президента Трампа другой стиль руководства, чем у его чем у его предшественников, и результаты говорят сами за себя", - заявила она.

По словам Сандерс, Трамп находит время, чтобы создать более творческую среду.

Ранее сообщалось, что Трамп на своем поле сыграл в гольф с Тайгером Вудсом.

Напомним, в 2017 году Трамп сыграл в гольф с премьером Японии. Во время игры Синдзо Абэ упал в яму с песком.

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Источник: korrespondent.net