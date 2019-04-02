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04. 02. 2019

Страны "Группы Лимы" начали переговоры по Венесуэле

Министерская конференция "Группы Лимы" по Венесуэле стартовала в понедельник, 4 февраля. Ее открыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Трансляцию вел МИД Канады.
 
 
"Я вчера говорил с господином Гуайдо и был рад персонально сообщить ему о поддержке Канады", - заявил Трюдо. Он также добавил, что Канада признала представителя Гуайдо послом Венесуэлы в стране.
 
По словам Трюдо, Канада к открытию конференции выделила 53 миллиона канадских долларов (40,3 миллиона долларов США) на гуманитарную помощь Венесуэле.
 
Как ожидается, в последующей закрытой сессии "Группы Лимы" по видеосвязи примет участие госсекретарь США Майк Помпео. США не входят в "Группу Лимы".
 
Ранее сегодня ряд стран ЕС заявили о признании Гуайдо в качестве временного президента. В частности, од этом заявили: Великобритания, Германия, Испания, Франция, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Украина, в свою очередь, призвала предотвратить разрешение политического кризиса в Венесуэле силовыми методами провести демократические выборы.

"Группа Лимы" - региональный блок 14 государств региона, который ставит своей целью урегулирование кризиса в Венесуэле и поддерживает оппозиционного политика Хуана Гуайдо.

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Источник: korrespondent.net

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