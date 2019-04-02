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04. 02. 2019

В Мюнхене отменяют авиарейсы из-за снегопада

В аэропорту Мюнхена в понедельник, 4 февраля, из-за снегопада отменили 140 рейсов. Об этом сообщает BR24.

Взлетные полосы в значительной степени удалось расчистить, однако отмены рейсов избежать не удалось.

По данным немецкой метеослужбы, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многие школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.

В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый уровень опасности схода лавин.

Cмотрите фотогалерею: В Мюнхене отменяют авиарейсы из-за снегопада

Ранее сообщалось о снегопаде в Британии, в результате которого произошли перебои в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля.

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Источник: korrespondent.net

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