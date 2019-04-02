Капитан судна Норда объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск капитана арестованного крымского судна Норд Владимира Горбенко. Информация об этом обнародована на сайте МВД Украины в понедельник, 4 февраля.
Отмечается, что Горбенко исчез 26 января. Он считается пропавшим без вести и помещен в список разыскиваемых лиц.
Местом исчезновения капитана указан город Мелитополь Запорожской области. Горбенко разыскивает местный отдел полиции.
Напомним, 28 января адвокат Максим Могильницкий заявил об исчезновении капитана судна Норд Владимира Горбенко. По его данным, мужчина пропал в Киеве, где находился для того, чтобы принимать участие в следственных действиях.
Как известно, 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель Норд под флагом РФ. Капитан судна и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые и паспортные документы, выданные органами на аннексированной территории, деятельность которых является незаконным.
Капитану Владимиру Горбенко судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля его выпустили из-под стражи под залог.
30 октября 2018 года семь моряков судна были отпущены, Горбенко остался в Киеве.
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Источник: korrespondent.net
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