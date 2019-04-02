Капитан судна Норда объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск капитана арестованного крымского судна Норд Владимира Горбенко. Информация об этом обнародована на сайте МВД Украины в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что Горбенко исчез 26 января. Он считается пропавшим без вести и помещен в список разыскиваемых лиц.

Местом исчезновения капитана указан город Мелитополь Запорожской области. Горбенко разыскивает местный отдел полиции.

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Напомним, 28 января адвокат Максим Могильницкий заявил об исчезновении капитана судна Норд Владимира Горбенко. По его данным, мужчина пропал в Киеве, где находился для того, чтобы принимать участие в следственных действиях.

Как известно, 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель Норд под флагом РФ. Капитан судна и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые и паспортные документы, выданные органами на аннексированной территории, деятельность которых является незаконным.

Капитану Владимиру Горбенко судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля его выпустили из-под стражи под залог.

30 октября 2018 года семь моряков судна были отпущены, Горбенко остался в Киеве.

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Источник: korrespondent.net