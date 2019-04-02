Луценко гордится жалобой из-за агитации Порошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов понести наказание, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров признает неправомерным его участие на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 29 января в Киеве. Об этом пишет Интерфакс в понедельник, 4 февраля.

По словам Луценко, это уже 35-я жалоба.

"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", - сказал генпрокурор.

Также Луценко отметил, что готов подчиниться решению КДКП.

"Все нормально. КДКП рассмотрит жалобу и примет соответствующее решение. А я ему подчинюсь. Считаю, что это правильная возможность для граждан - реагировать на то, что им нравится или не нравится в действиях генпрокурора", - добавил генпрокурор.

Луценко также заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах.

"Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать. Но если КДКП примет решение, что это мероприятие было партийное или я допустил агитацию или другое предвзятое отношение к руководителям политической системы, очевидно, получу соответствующую меру наказания, к которой я спокойно отношусь", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, на генпрокурора Юрия Луценко пожаловались в КДКП за агитацию в поддержку президента Петра Порошенко на форуме в Киеве. Жалобу подал бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий.

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Источник: korrespondent.net