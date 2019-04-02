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04. 02. 2019

Трамп решил оставить часть военных в Сирии

США оставят часть военных на территории Сирии для защиты Израиля. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

"Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон должен защищать и другие вещи. В этой связи американский лидер отметил, что США защищают мир и тратят на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории.

Трамп в интервью также рассказал, что с помощью военной базы в Ираке намерен "приглядывать за Ираном, потому что Иран - это проблема". 

Позже президент Ирака Бархам Салех заявил, что Багдад не давал Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что Вашингтон отправил дополнительный контингент войск в Сирию, чтобы обеспечить безопасный уход своих военнослужащих.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.

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Источник: korrespondent.net

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