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04. 02. 2019

В Австрии на авиашоу разбился самолет

Вблизи австрийского города Зальцбург небольшой самолет упал в озеро во время авиашоу. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Kurier.

В частности, указано, что инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в районе озера Вольфгангзее.

Между тем на видеозаписях, которые распространяют в соцсетях, видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем касается левым крылом воды.

"Пилота удалось спасти - он отделался незначительными повреждениями. Позже чрезвычайные службы достали из воды и самолет, который почти полностью погрузился в озеро", - информировало издание.

Cмотрите фотогалерею: В Австрии на авиашоу разбился самолет

Также отмечается, что утечки горючего или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.

Ранее двухмоторный самолет модели Cessna 414A разбился вскоре после вылета из аэропорта в округе Ориндж. Воздушное судно упало на частный дом в городе Йорба-Линда, в результате чего начался пожар. По данным очевидцев, самолет загорелся и начал разваливаться на части еще в воздухе.

Вскоре стало известно, что в США число погибших в результате крушения небольшого самолета на юге штата Калифорния возросло до пяти человек.

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Источник: korrespondent.net

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