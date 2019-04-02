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04. 02. 2019

Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших возросло до 134 человек

В Бразилии число погибших в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс увеличилось до 134 человек, еще 199 - считаются пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает со ссылкой на местные власти портал G1.

При этом отмечается, что в настоящее время опознаны тела 120 жертв трагедии.

Ранее сообщалось о 121 погибшем и 226 пропавших без вести.

Напомним, прорыв плотины компании Vale в районе бразильского муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей.

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Источник: korrespondent.net

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