В Кривом Роге женщина от кори умерла от кори

В Криворожской городской инфекционной больнице от осложнений после перенесенной кори умерла 46-летняя горожанка. Об этом сообщает ТРК Рудана в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что женщина работала в сфере торговли. 29 января ее в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Корь диагностировали с момента госпитализации, лечение назначили согласно протоколу, но спасти пациентку не удалось.

"Корь спровоцировала у пациентки осложнения – пневмонию. Также состояние женщины ухудшило и то, что она имела гипертоническую болезнь. Пациентка заболела 21 января, 29-го ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии. К сожалению, случай оказался летальным", – рассказала главный врач Криворожского инфекционной больницы Елена Партоева.

С начала этого года в городской инфекционной больнице Кривого Рога вылечили 37 больных корью, из них 11 взрослых и 26 – дети.

Ранее стало известно, что за первый месяц 2019 года в Украине было зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания корью. При этом за весь прошлый год было зафиксировано менее 55 заболевших корью.

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Источник: korrespondent.net