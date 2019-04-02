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04. 02. 2019

Папа Римский во время выступления в ОАЭ процитировал Достоевского

Папа Римский во время своего выступления в Объединенных Арабских Эмиратах процитировал часть романа Братья Карамазовы писателя Федора Достоевского. Об этом в понедельник, 4 февраля, пишет Спутник.

"Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность", - сказал он.

Кроме этого, Франциск назвал Достоевского современным писателем.

"Тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим, - заявил Папа Римский.

Напомним, 3 февраля Папа Римский Франциск прибыл с первым визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

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Источник: korrespondent.net

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