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04. 02. 2019

В Румынии расцвели подснежники

В Румынию пришла весна и расцвели подснежники. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Eeuronews.

Минувшие выходные в стране стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до +17 градусов.

Между тем, согласно прогнозу метеорологов, зима вернется в Румынию в конце текущей недели.

Напомним, в январе в Мукачево зацвела сакура.

Также сообщалось, что в октябре 2018 года в Бердянске зацвели сливы и яблони. 

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Источник: korrespondent.net

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