В Румынии расцвели подснежники

В Румынию пришла весна и расцвели подснежники. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Eeuronews.
Минувшие выходные в стране стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до +17 градусов.
Между тем, согласно прогнозу метеорологов, зима вернется в Румынию в конце текущей недели.
Напомним, в январе в Мукачево зацвела сакура.
Также сообщалось, что в октябре 2018 года в Бердянске зацвели сливы и яблони.
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Источник: korrespondent.net
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