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04. 02. 2019

ЕС не будет возвращаться к переговорам по Brexit

Власти Евросоюза не вернутся к обсуждению условий сделки по выходу Великобритании из ЕС. Об этом заявил главный переговорщик Брюсселя по вопросу Brexit Мишель Барнье в понедельник, 4 февраля, по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план – единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день", – написал Барнье в Twitter.

Барнье также обавил, что "ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода".

Напомним, 29 января британский парламент проголосовал за ряд поправок к соглашению о выходе страны из Европейского Союза. После этого Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести их в соглашение по Brexit.

Но руководители стран Евросоюза выступают против новых переговоров по договору о выходе Великобритании.

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Источник: korrespondent.net

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