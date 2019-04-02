В Каменском полицейский руководил сбытом наркотиков – СБУ

В городе Каменское Днепропетровской области разоблачена организованная группировка по сбыту наркотиков, которую возглавлял сотрудник местного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 4 февраля.

"Злоумышленники наладили поставки наркотических средств и психотропных веществ из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории региона", – говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали несколько фактов противоправной деятельности участников группировки. Во время обысков в помещениях фигурантов дела были обнаружены партия наркотиков, "черная бухгалтерия" и другие вещественные доказательства.

Четверым злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном сбыте наркотиков (ч.2 ст.307 УК Украины). Двоим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Напомним, в конце января в Украине накрыли крупный наркокартель. Силовики провели обыски у подозреваемых в Житомире, Киеве и Львове. Правоохранители изъяли 30 кг наркотической смеси, "черную бухгалтерию", оружие, деньги. Были задержаны четыре человека.

Также сообщалось, что офицер ВСУ продавал наркотики в Чернигове. Капитан систематически продавал амфетамин местным наркоманам.

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Источник: korrespondent.net