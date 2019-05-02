Порошенко дал оценку "плану Сайдика" по Донбассу

Президент Петр Порошенко прокомментировал "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика. Вэфире телеканала ICTV в понедельник,4 февраля, глава государства заявил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету и национальной целостности, независимости нашего государства. Хочу подчеркнуть, что план изложен в Минских договоренностях... Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", – сказал Порошенко.

По словам президента, в Минских договоренностях четко записан вывод всех иностранных войск с территории Украины, вывод всего тяжелого вооружения и техники, обеспечение восстановления украинского суверенитета, власти на неподконтрольной территории Донбасса.

"Именно на Минских договоренностях основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе", – отметил Порошенко.

Глава государства также напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе. "В 2018-2019 у нас уже есть поддержка США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры о, по крайней мере, неприменении права вето со стороны Китая. Кто против? Российская Федерация", – рассказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что миротворческая миссия должна иметь мандат, распространяющийся на всю неподконтрольную территорию.

Напомним, ранее Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложенный план не содержит принципиально новых идей. В свою очередь в Москве не считают серьезной эту идею Сайдика. В "ЛДНР" план уже назвали противоречащим минским соглашениям.

Источник: korrespondent.net