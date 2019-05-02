Прокуратура проверит расходы на инаугурацию Трампа



Прокуратура Нью-Йорка планирует потребовать предоставить ей документы, касающиеся расходов на проведение инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года. Об этом сообщает ABC со ссылкой на собственные источники.

Данной проверкой займется отдел прокуратуры по борьбе с коррупцией. По информации ABC, комитет, занимавшийся сбором средств на проведение инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США, привлек на эти цели 107 млн долларов, из которых было потрачено 104 млн долларов. Это вдвое больше, чем на первую инаугурацию Барака Обамы.

Следователи выясняют, осуществляли ли спонсоры пожертвования в обмен на различные услуги и преференции политического характера или же прямой доступ к представителям администрации Трампа с целью оказания на них влияния.

Самой дорогой за историю США была вторая инаугурация 44-го президента Барака Обамы в 2009 году. По подсчетам СМИ, на нее было потрачено порядка 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Трамп заработал около 35 миллионов долларов на продаже недвижимости. Кроме того, сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.

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Источник: korrespondent.net