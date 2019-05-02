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05. 02. 2019

Наблюдателей из РФ не пустят на выборы – Порошенко


Пограничной службе Украины будет дан приказ не пропустить российских наблюдателей на выборы в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV в понедельник. 4 февраля.

По словам главы государства, именно таким образом планируется физически предотвратить прибытию в Украину россиян в качестве наблюдателей от международных организаций.

"Я как президент Украины дам приказ, как верховный главнокомандующий, Пограничной службе Украины – не запустить российских наблюдателей. Гарантирую вам, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", – заявил Порошенко.

Напомним, ранее Россия заявила, что получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины. В свою очередь,  Украина отправила в ОБСЕ уведомление о том, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ.

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Источник: korrespondent.net

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