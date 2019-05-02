Итоги 04.02: Рекорд выборов, ответ на план Сайдика



Порошенко продлил земельный мораторий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельхозземель. Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Число кандидатов на выборах президента Украины выросло до 30

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух человек кандидатами на выборах президента 31 марта. На заседании ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Романа Бессмертного и кандидата от партии Видродження, народного депутата Украины Виктора Бондаря.

Таким образом, кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.

США решили оставить часть военных в Сирии

США оставят часть военных на территории Сирии для защиты Израиля. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль", - заявил американский лидер.

Евросоюз отказался возвращаться к переговорам по Brexit

Власти Евросоюза не вернутся к обсуждению условий сделки по выходу Великобритании из ЕС. Об этом заявил главный переговорщик Брюсселя по вопросу Brexit Мишель Барнье. По его словам, ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода.

ООН сделала заявление по Венесуэле

Секретариат ООН не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.

"Был целый ряд инициатив от нескольких групп стран. Секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве... чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.



Порошенко прокомментировал "план Сайдика" по Донбассу

Президент Петр Порошенко прокомментировал "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету и национальной целостности, независимости нашего государства. Хочу подчеркнуть, что план изложен в Минских договоренностях... Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", – сказал глава государства.

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Источник: korrespondent.net