Кризис в Венесуэле: страны "Группы Лимы" поддержали Гуайдо

"Группа Лимы" просит поддержать самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну. Об этом следует из заявления организации, пишет Интерфакс во вторник, 5 февраля.

"Мы повторяем нашу поддержку Национальному собранию и временному президенту Хуану Гуайдо в их попытках мирного и конституционного решения текущего кризиса через проведение свободных и прозрачных выборов", - говорится в декларации.

Кроме этого, организация призывает к "немедленной доставке гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", а также настаивает на уважении их прав и свобод.

"Мы готовы помогать Венесуэле в экономическом восстановлении под руководством демократически избранного правительства. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать венесуэльцев в их мирной борьбе за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи.

В то же время в заявлении содержится призыв к мировому сообществу блокировать зарубежные финансовые операции правительства президента Николаса Мадуро, в том числе в нефтяной сфере.

В нем говорится, что нельзя допустить, чтобы "режим Мадуро занимался финансовыми и коммерческими зарубежными операциями, а также имел доступ к активам Венесуэлы за рубежом и мог осуществлять операции в нефтяной, золотой или других отраслях", - сказано в заявлении.

Одновременно члены группы подтвердили, что выступают против военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Напомним, ряд стран ЕС заявили о признании Гуайдо в качестве временного президента. В частности, об этом заявили: Великобритания, Германия, Испания, Франция, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

В ООН сделали заявление по ситуации в Венесуэле

"Группа Лимы" - региональный блок 14 государств региона, который ставит своей целью урегулирование кризиса в Венесуэле и поддерживает оппозиционного политика Хуана Гуайдо.

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Источник: korrespondent.net