В Париже произошел пожар: семеро погибших

В ночь на вторник, 5 февраля, в восьмиэтажном жилом доме Парижа вспыхнул пожар. Семь человек погибли, 28 пострадали, сообщает радиостанция RTL.

Отмечается, что пожар произошел на улице Эрланже в 16-м округе Парижа. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте ЧП работают около 200 пожарных. Жителей соседних домов эвакуировали. Причина возгорания пока неизвестна.

Énorme incendie dans le 16e arrondissement à côté de la rue d’Auteuil ... des gens sont sur le toit de l’immeuble qui est totalement en flammes ! Sauvez ces gens @PompiersParis pic.twitter.com/xynJ3lBNjo — Chevallier Laetitia (@LaetChevallier) 5 лютого 2019 р.

🇫🇷 — #BREAKING: Paris fire service says 7 people are dead and at least 28 injured in a blaze in a residential building.



-AP#France #Paris pic.twitter.com/gnD3DVT0Tq — BELAAZ (@THEBELAAZ) 5 лютого 2019 р.

Напомним, ночью 3 февраля произошел пожар в жилом здании в центре Москвы. К вечеру количество погибших возросло до восьми.

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Источник: korrespondent.net