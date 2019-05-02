В Украине началась регистрация на ВНО-2019

Во вторник, 5 февраля, в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание абитуриентов, которое продлится до 25 марта, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Желающие участвовать в ВНО должны создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

После этого региональный центр выдает специальный сертификат.

"Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учреждений образования направляют до 18 марта 2019 года", - отметили в Центре.

Как известно, внешнее независимое оценивание будет проходить по 11 учебным предметам с 20 мая по 12 июля.

Ранее сообщалось, что Минобразования отменило ВНО для девятиклассников.

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Источник: korrespondent.net