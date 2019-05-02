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05. 02. 2019

В Киевской области горел магазин

В Бориспольском районе Киевской области спасатели более четырех часов тушили пожар в двухэтажном здании магазина. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 4 февраля в 19:55 в ГСЧС поступила информация, что в с. Чубинское Бориспольского района по ул. Яблоневая в двухэтажном здании магазина произошло возгорание утеплителя наружной стены.

В 21:00 пожар был локализован на площади около 250 кв. м, а 5 февраля в 00:08 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил депутат Великоалександровского сельсовета Андрей Карпенко, огонь перекинулся на квартиры, расположенные над магазином.

Напомним, 4 января в Киеве произошел пожар в жилом доме на улице Маяковского. 

Накануне в Днепре неизвестные бросили в кафе с посетителями две бутылки с горючей смесью, пострадали три человека.

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Источник: korrespondent.net

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