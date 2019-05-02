Мадуро прокомментировал слова Трампа об отправке армии в Венесуэлу

Слова президента США Дональда Трампа о введении войск в Венесуэлу являются безумием. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил президент Николас Мадуро во время выступления в МИД страны, которое транслировалось в Twitter ведомства.

"Это безумие - говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, - даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - сказал он.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в Венесуэлу.

В свою очередь в ЕС исключили военное вторжение в Венесуэлу.

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Источник: korrespondent.net