Freedom House: Украина остается частично свободной

Украина остается среди частично свободных стран. Об этом свидетельствует новый отчет международной правозащитной организации Freedom House под названием Freedom in the world 2019 (Свобода в мире в 2019 году), опубликованный во вторник, 5 февраля.

Согласно отчету, аннексированный Крым получил статус несвободной территории.

Также сообщается, что уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

Всего вместе с Украиной в группе частично свободных стран находятся 59 других государств и пять территорий.

Напомним, в 2018 году Freedom House в своем отчете отнесла Украину к категории частично свободных стран.

Кроме этого, международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила о большом количестве нападений на критиков власти и активистов в Украине в 2018 году.

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Источник: korrespondent.net