На Брест-Литовском шоссе под Киевом произошло ДТП с участием военного автомобиля КРАЗ и грузовика, который перевозил МАФ. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает Еспресо.

Отмечается, что водитель грузовика Volvo, перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

Удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика. В результате столкновения кабина была смята, водитель смог выбраться из авто с помощью военных. Его госпитализировали с незначительными травмами. В результате аварии на трассе образовалась пробка в направлении Житомира.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом столкнулись грузовик и военный тягач

Напомним, накануне в Одессе полицейский пострадал в аварии. В авто патрульных на большой скорости врезалась другая машина.

Ранее на окраине Житомира случилась авария с участием трех автомобилей, в том числе авто конвойной службы полиции.

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Источник: korrespondent.net