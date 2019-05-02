Пожар в Париже: психически больную подозревают в поджоге

Возле места пожара в Париже была задержана женщина, страдающая психическими расстройствами. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает BFMTV.
Прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что, число погибших достигло восьми человек, еще более 30 человек ранены.
"На данном этапе версия, которой отдается предпочтение, - преступное действие, был арестован человек, который живет в здании", - отметил Хейц.
По информации телеканала, была арестована 41-летняя психически больная женщина. Начато расследование.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью произошел пожар в жилом доме Парижа, есть жертвы.
Днем ранее также произошел пожар в жилом здании в центре Москвы. К вечеру количество погибших возросло до восьми.
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Источник: korrespondent.net
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