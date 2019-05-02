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05. 02. 2019

В Крыму анонсируют визит британской делегации

Делегация из Великобритании весной планирует посетить Крым. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщают Известия со ссылкой на так называемого "главу республики" Сергея Аксенова.

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", - сказал он.

Издание цитирует также члена Либертарианской партии Билла Этриджа, который заявил, что посещение Крыма должно "наладить отношения между Западом и Россией".

Ожидается, что делегация примет участие в работе так называемого "Ялтинского международного экономического форума", который запланирован на 17-20 апреля.

Ранее МИД Украины осудил визит швейцарского политика в Крым. 

Перед этим Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

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Источник: korrespondent.net

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