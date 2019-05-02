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05. 02. 2019

В РФ начинаются переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане

Во вторник, 5 февраля в Москве стартуют двухдневные мирные переговоры относительно ситуации в Афганистане, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в них участвуют высокопоставленные афганские представители, включая бывшего президента Хамида Карзая, однако отсутствуют официальные представители нынешнего правительства.

Переговоры в России, которые ранее уже раскритиковали в администрации президента Афганистана, по всей вероятности, являются попыткой расширить подход к мирному урегулированию 17-летнего внутреннего конфликта.

По оценкам западной прессы, нынешний переговорый процесс набирает обороты. Российские власти, однако, отвергли утверждения, что организовали московскую встречу, уступая эту роль базирующейся в Москве афганской диаспоре. Однако, как отмечает издание со ссылкой на западные источники, весьма маловероятно, что подобное событие важного международного уровня могло бы открыться в Москве без одобрения Кремля.

Ранее сообщалось, что США и радикальное движение Талибан договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

Позже в Италии заявили о готовящемся выведении войск из Афганистана.

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Источник: korrespondent.net

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