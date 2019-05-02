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05. 02. 2019

В Ужгороде авто полиции столкнулось с микроавтобусом

В Ужгороде нa проспекте Свободы машина патрульных врезалась в Volkswagen, который зaтормозил, чтобы пропустить пешеходов. Соответствующее видео в понедельник, 4 февраля, публикует телеканал Sirius.

В результате аварии в полицейской машины разбит бампер. Ее сразу отправили на ремонт.

Причинa ДТП - несоблюдение патрульным безопасной дистанции.

По данному факту составлен протокол.

Ранее в Одессе в авто патрульных на большой скорости врезалась другая машина, пострадал полицейский.

Также сообщалось, что на окраине Житомира случилась авария с участием трех автомобилей, в том числе авто конвойной службы полиции.

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Источник: korrespondent.net

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