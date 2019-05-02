В Ужгороде авто полиции столкнулось с микроавтобусом

В Ужгороде нa проспекте Свободы машина патрульных врезалась в Volkswagen, который зaтормозил, чтобы пропустить пешеходов. Соответствующее видео в понедельник, 4 февраля, публикует телеканал Sirius.
В результате аварии в полицейской машины разбит бампер. Ее сразу отправили на ремонт.
Причинa ДТП - несоблюдение патрульным безопасной дистанции.
По данному факту составлен протокол.
Ранее в Одессе в авто патрульных на большой скорости врезалась другая машина, пострадал полицейский.
Также сообщалось, что на окраине Житомира случилась авария с участием трех автомобилей, в том числе авто конвойной службы полиции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby