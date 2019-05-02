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05. 02. 2019

В Кремле не планируют встречу с талибами в Москве

Кремль не планировал никаких контактов с представителями движения "Талибан", которые прибыли в Москву для участия в конференции по Афганистану. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать визит радикалов, сообщают во вторник, 5 февраля, Известия.

"Таких контактов в Кремле не запланировано. По другим вопросам я рекомендую вам обратиться в МИД", - отметил он.

Известно, что 5-6 февраля в Москве приходит конференция влиятельных афганских политиков, активистов и российской диаспоры. Также примут участие представители диаспор из Ирана, Пакистана и ряда стран СНГ. Инициатором встречи выступила афганская община в России.

При этом среди выдающихся деятелей значатся бывший президент Афганистана Хамид Карзай и кандидат на пост президента на предстоящих в июле выборах Мохаммад Ханиф Атмар.

Как отмечается, талибы приезжают в Москву уже второй раз. Так, в ноябре 2018 года они приняли участие в конференции московского формата по урегулированию ситуации в Афганистане.

Напомним, 5 февраля в Москве стартуют двухдневные мирные переговоры относительно ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что США и радикальное движение Талибан договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

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Источник: korrespondent.net

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