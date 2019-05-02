Комитет Европарламента принял резолюцию по РФ

Европейские парламентарии призывают к выборочному взаимодействию с Россией, поддержке санкций против РФ и отмене строительства Северного потока-2. Соответствующую резолюцию в понедельник, 4 февраля, принял комитет по международным делам Европарламента, сообщает пресс-служба ЕП.

За соответствующий документ проголосовали 27 членов комитета, четыре выступили против, 15 воздержались.

Как говорится в документе, ЕС должен сотрудничать с Россией только в областях, представляющих общий интерес, а также необходимо пересмотреть действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (PCA).

Члены Европарламента заявили об осуждении действий России в Азовском море и ее неоднократные нарушения территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

Кроме того, подчеркивается, что нынешние санкции должны остаться в силе, и ЕС должен быть готов к дальнейшим действиям, особенно с помощью целенаправленных санкций против отдельных лиц.

В связи с этим члены Европарламента призывают соответствующие страны ЕС прекратить все программы выдачи "золотых виз или паспортов" и призывают Европейскую комиссию и службу внешних действий подготовить предложение европейской версии "Закона Магнитского".

Хотя члены Европарламента по иностранным делам больше не хотят рассматривать Россию как стратегического партнера, они подчеркивают, что ЕС сегодня является крупнейшим торговым партнером России и сохранит эту позицию в ближайшем будущем. Однако евродепутаты повторяют свой призыв об отмене проекта Северный поток-2, поскольку он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и грозит внутреннего рынка ЕС.

Европейский парламент рассмотрит резолюцию на Страсбургской пленарной сессии в марте.

Ранее сообщалось, что Брюссель ожидает незамедлительного освобождения 24 украинских моряков, незаконно задержанных Россией.

Ранее сообщалось, что Берлин пойдет навстречу США по Северному потоку-2.

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Источник: korrespondent.net