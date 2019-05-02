Под Киевом из-за пожара в магазине выгорели 12 квартир

В результате пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели 12 квартир, сообщает ТСН.
По информации СМИ, в селе Чубинское огонь из магазин на первом этаже дома перекинулся на жилую часть. Все произошло за считанные минуты. Огонь добрался до крыши, люди выскакивали кто в чем, чтобы спастись.
"Мы услышали какой-то хлопок и сразу жена говорит: что-то случилось. Мы в окно посмотрели - здесь от Форы пламя, и все начало гореть", - рассказали очевидцы.
Дедушку, который не может ходить, пришлось выносить. Ночевать погорельцы разошлись по знакомым, две семьи уехали в отель.
Уже ночью криминалисты на пепелище пытались выяснить причину возгорания. По предварительной информации, нанесенный ущерб будут возмещать владельцы магазина.
Напомним, 4 февраля в Киеве произошел пожар в жилом доме на улице Маяковского.
Накануне в Днепре неизвестные бросили в кафе с посетителями две бутылки с горючей смесью, пострадали три человека.
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Источник: korrespondent.net
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