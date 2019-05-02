Супрун отстранили от руководства МОЗ

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - написал "радикал" страны в своем посте.

Отмечается, что иск был подан народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

"Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра", - сказано в постановлении суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net