Под Радой требуют переименования Днепропетровской области

В Киеве под зданием Верховной Рады во вторник, 5 февраля, активисты нескольких общественных организаций проводят акцию Сичеславская, а не ДНЕПРОпетроВСКАЯ на поддержку законопроекта 9310-1 о переименовании Днепропетровской области. В акции принимают участие около 200 человек, сообщает Укринформ.

"Сейчас приехали наши ребята с пока еще Днепропетровской области, которые выступают, чтобы мы, во-первых, закончили декоммунизацию, убрали название палача украинского народа Петровского из названия нашей области, а во-вторых, чтобы мы провели автоматическую украинизацию, то есть вернули нашей области историческое название - Сичеславская", - рассказал один из организаторов акции Кирилл Дороленко.

При этом активисты подчеркивают, что поддерживают именно вариант переименования области на Сичеславскую, а не Днепровскую.

Сейчас митингующие встречают народных депутатов возле входов на территорию Верховной Рады и призывают их поддержать соответствующий законопроект, скандируя: "Сичеславская - да!".

По словам Дороленко, активисты планируют протестовать до четверга, когда в парламенте должны рассматриваться соответствующие изменения в Конституцию. Он также сообщил, что в поддержку переименования области подписались 60 общественных организаций.

Напомним, ВРУ планирует направить в Конституционный Суд законопроект О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области). Сейчас в Раде зарегистрированы два законопроекта: №9310, в котором президент предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую, и альтернативный проект №9310-1, в котором группа народных депутатов во главе с внефракционным депутатом Андреем Денисенко предлагают изменить название области на Сичеславскую.

В конце ноября 2018 года не удалось включить этот вопрос в повестку дня сессии ВР.

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Источник: korrespondent.net