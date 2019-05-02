Рада не поддержала переименование военкоматов

Верховная Рада отклонила законопроект, который предусматривал создание центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина во вторник, 5 февраля.

Проект закона (№9285) о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки во втором чтении и в целом не набрал 226 минимально необходимых голосов парламентариев на пленарном заседании.

Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил документ на голосование, а также объявлял перерыв для консультаций с представителями фракций. Однако это не способствовало принятию закона в целом.

Кроме того, народные депутаты отказались утвердить повестку дня на текущую пленарную неделю.

Парубий пояснил парламентариям, что если Верховная Рада не примет повестку дня, рассматривать можно будет только проекты постановления и законопроекты во втором чтении. Тем временем члены фракции Радикальной партии продолжают блокировать парламентскую трибуну.

Как сообщалось, в армию из военкоматов за год направили 27 тыс. контрактников. Подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту - почти 20 тыс. человек - были направлены для заключения контрактов непосредственно в воинские части.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что сотрудники военкомата, которые ловили призывников на станции метро, наказаны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net